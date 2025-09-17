Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm chỉ đạo điều tra vụ xe tải lao vào chợ làm nhiều người thương vong

Trưa 17-9, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ba người chết và nhiều người bị thương tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ở TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai).

Chiếc xe lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến khu vực Chợ Tân Long (ngã ba đường quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586) thuộc địa phần thôn Long Hợp, xã Lao Bảo bất ngờ lao vào chợ.

Vụ tại nạn khiến ba người bị chết tại chỗ, chín người bị thương được đưa đi cấp cứu.