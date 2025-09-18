Vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị: Lời cảnh báo từ 'điểm nóng' giao thông 18/09/2025 11:35

(PLO)- Xe tải lao vào chợ Tân Long là một "điểm nóng" giao thông đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Sáng 17-9, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khi một chiếc xe tải bất ngờ lao vào khu vực họp chợ tự phát ở lòng lề đường rồi lao vào chợ.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong và chín người khác bị thương, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân và gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường nguy hiểm tại đây.

Khoảnh khắc kinh hoàng và nỗi ám ảnh khôn nguôi

Đang được điều trị với nhiều vết thương phần mềm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, anh Hồ Văn Tuấn (21 tuổi, ở huyện Nòng, tỉnh Savannakhet, Lào) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Anh cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh và không thể diễn tả hết được sự kinh hoàng lúc đó.

Hồ Văn Tuấn kể lại sự việc lúc chiếc xe tải lao vào chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Như thường lệ, vào mùa thu hoạch, anh Tuấn lại chở chuối giúp gia đình vượt quãng đường gần một giờ đồng hồ sang chợ Tân Long bán.

"Giá chuối thu mua tại vườn quá rẻ, không đủ bù đắp công sức nên chúng tôi phải mang sang đây bán cho thương lái và người dân," anh Tuấn chia sẻ.

"Em nghe tiếng la hét thất thanh, còn chưa kịp quay người lại thì đã bị chiếc xe tải đẩy văng ra. Khi nhìn lại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhiều người nằm la liệt, người tử vong, người bị thương rất nặng," anh Tuấn hốt hoảng kể lại.

Nhiều thân nhân các nạn nhân có mặt tại hiện trường vào trưa ngày 17-9.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu và gọi lực lượng chức năng đến cứu hộ, cứu nạn.

Bác sĩ Kô Sô Phi, phụ trách Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hướng Hóa, cho biết bệnh viện đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ" để huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cấp cứu các nạn nhân.

Trong số những người nhập viện, có ba bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sáu bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ hơn, hiện sức khỏe đã ổn định và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

"Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường được cảnh báo từ trước

Khu vực ngã ba chợ Tân Long là giao điểm giữa tỉnh lộ 586 và quốc lộ 9 – tuyến đường huyết mạch dẫn lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Mỗi ngày, lượng lớn xe tải, container hạng nặng qua lại.

Thời điểm chiếc xe tải lao vào chợ Tân Long, xã Lao Bảo. Ảnh: BT

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu vực này đã trở thành một điểm họp chợ chuối tự phát sầm uất, với rất đông người dân và xe máy thường xuyên lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán. Tình trạng này đã biến nơi đây thành một "điểm nóng" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã được nhiều tài xế phản ánh.

Trao đổi với PV, ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho biết chính quyền địa phương từ lâu đã nhận thấy sự nguy hiểm và nhiều lần kiến nghị xây dựng một khu chợ tập trung để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Trước đây, khi còn mô hình hành chính cấp huyện đã đề xuất xây dựng chợ chuối tập trung và thậm chí đã được bố trí kinh phí. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đình trệ do vị trí đề xuất vướng quy hoạch sử dụng đất," ông Thuận thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.DO

Cũng theo ông Thuận, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

"Tại buổi làm việc, xã Lao Bảo đã kiến nghị và được lãnh đạo tỉnh đồng ý về chủ trương san lấp mặt bằng tại một khu đất trống do xã quản lý để sớm xây dựng điểm mua bán chuối mới, an toàn cho người dân", ông Thuận nói.