Quảng Trị: Quyết liệt xử lý các 'điểm nóng' lấn chiếm quốc lộ 9 18/09/2025 16:11

(PLO)- Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang đồng loạt ra quân, quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 9.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người chết và chín người bị thương tại khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo), các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang đồng loạt ra quân, quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Hai "điểm nóng" mất an toàn giao thông

Nhiều năm qua, khu vực chợ Tân Long thành "khu chợ chuối" tự phát, nơi người dân bày bán hàng hóa, dựng xe tràn ra lòng đường. Theo người dân địa phương, việc này khiến tuyến đường vốn đã hẹp càng trở nên nguy hiểm, đặc biệt là khi xe tải, container liên tục qua lại.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 9 ngày 17-9. Ảnh: NGUYỄN DO

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện nay trên tuyến quốc lộ 9 tồn tại hai điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT nghiêm trọng là khu vực chợ Tân Liên (xã Tân Lập) và chợ Tân Long (xã Lao Bảo).

Sau vụ tai nạn thảm khốc, lực lượng CSGT đã ngay lập tức phối hợp với công an các xã trên toàn tỉnh để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không họp chợ ven đường.

"Trước đây, lực lượng CSGT đã thường xuyên kiểm tra, dẹp các địa điểm lấn chiếm hành lang giao thông nói trên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi thì người dân lại tràn ra lòng lề đường gây mất an toàn" - thượng tá Hoàng Văn Trung nói.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lần này, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiểm tra liên tục, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, quyết không để tái diễn tình trạng tương tự.

Sớm xây chợ tập trung

Được biết, để giải quyết việc bà con tràn ra đường bán chuối và nông sản tại ngã ba chợ Tân Long, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị xây dựng một khu chợ tập trung để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Tuy nhiên, do vướng mắc trong quy hoạch chợ thương mại và quy hoạch sử dụng đất nên dự án này đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 9 đoạn qua ngã 3 chợ Tân Long khiến 3 người chết và 9 người bị thương. Ảnh: NGUYỄN DO

Đối với chợ Tân Liên vừa được hoàn thiện xây mới. Hiện xã đang trong quá trình thành lập Ban quản lý và chuẩn bị đấu giá các lô quầy để sớm đưa chợ vào hoạt động, giải tỏa áp lực cho quốc lộ 9.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát thủ tục để sớm triển khai xây dựng chợ tập trung, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa lập lại trật tự ATGT.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã yêu cầu các lực lượng phải kiên quyết chấn chỉnh, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tái diễn tại quốc lộ 9. Đồng thời, ông cũng yêu cầu người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng khi tham gia giao thông.