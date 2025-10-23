VKSND Tối cao tuyển 300 công chức, thí sinh phải là cử nhân luật thuộc 10 trường đại học 23/10/2025 15:37

(PLO)- VKSND Tối cao tuyển dụng 300 công chức nghiệp vụ kiểm sát để bổ sung cho VKSND 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, và yêu cầu bằng cử nhân thuộc danh sách 10 trường đại học.

Ngày 23-10, VKSND Tối cao đã ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2025.

Theo đó, trong đợt thi tuyển lần này, VKSND Tối cao sẽ tuyển 300 biên chế cho 13 VKSND tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Lãnh đạo VKSND TP.HCM trong một buổi khảo sát, làm việc tại VKSND Khu vực 12 - TP.HCM. Ảnh: VKSND TP.HCM

Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký thi tuyển

Người đăng ký thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch.

Đủ 18 tuổi trở lên, nam không quá 35 tuổi, nữ không quá 30 tuổi.

Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch tự khai rõ ràng (theo mẫu); có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

Có bằng cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát, hình thức đào tạo chính quy (văn bằng 1) của Trường Đại học Kiểm sát; có bằng cử nhân ngành Luật, hình thức đào tạo chính quy (văn bằng 1), xếp loại tốt nghiệp từ loại khá trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học: Trường Đại học Kiểm sát (chuyên ngành Luật Thương mại); Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Luật TP.HCM; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Đà Lạt.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Quá trình thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng

Vòng 1: Môn thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi: 60 câu hỏi đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ.

Thời gian thi: 60 phút. Người dự thi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được tham dự vòng 2.

Thí sinh không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1.

Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

Thời gian thi: 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.