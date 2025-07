Vụ 3 cơ sở ngâm hoa chuối với hoá chất ở TP.HCM: Lợi nhuận trên sức khỏe người dân 08/07/2025 06:37

3 cơ sở sơ chế hoa chuối tại TP.HCM vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM phát hiện có hành vi ngâm hoa chuối với hoá chất độc hại không rõ nguồn gốc. Các cơ sở này đều hoạt động trái phép, không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, sơ chế ban đêm và bán ra thị trường với số lượng lớn mỗi ngày.

Nhân viên cơ sở sơ chế hoa chuối thực hành lại quá trình ngâm hoa chuối với hoá chất độc hại. Ảnh: CA

Tại đây, hoa chuối sau khi được cắt sợi sẽ ngâm qua đêm trong những thùng nhựa lớn chứa dung dịch bột trắng không nhãn mác. Thành phẩm sau đó được vận chuyển đến chợ Bình Điền, phân phối cho hàng loạt tiểu thương, hàng quán và âm thầm đi vào bữa ăn của hàng ngàn người tiêu dùng mỗi ngày. Điều này làm dấy lên lo ngại về những mối nguy lâu dài cho sức khỏe cộng đồng.

Khi chất cấm đi đường vòng vào cơ thể

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Trọng Nhân, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân 115, ngâm hoa chuối với hoá chất như hàn the (borax), sodium metabisulfite và phèn chua có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Bác sĩ Trần Trọng Nhân, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân 115 nói nguy cơ tiềm ẩn về việc ngâm hoa chuối với hoá chất độc hại.

Hàn the là chất đã bị cấm trong thực phẩm do khả năng tích tụ trong cơ thể và gây ngộ độc mãn tính. Khi xâm nhập vào cơ thể, hàn the không được đào thải hết mà tích lũy trong mô, gan, thận và hệ thần kinh trung ương, có thể dẫn đến chán ăn, sụt cân, suy nhược, tổn thương gan thận và rối loạn thần kinh nếu sử dụng kéo dài.

Sodium metabisulfite là một chất bảo quản được cho phép sử dụng trong thực phẩm với liều lượng giới hạn, nhưng nếu bị lạm dụng hoặc dùng sai cách, chất này có thể gây dị ứng ở người nhạy cảm, đặc biệt là người bị hen suyễn. Triệu chứng có thể bao gồm khó thở, nổi mề đay, buồn nôn, tiêu chảy và sử dụng lâu dài có thể ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin B1 trong cơ thể.

Phèn chua (aluminum potassium sulfate) cũng có thể được sử dụng trong thực phẩm ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, nếu dùng quá mức trong thời gian dài, nhôm tích tụ trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi và có thể liên quan đến các bệnh lý thoái hóa như alzheimer.

Các hóa chất trên có thể gây ra cả triệu chứng cấp tính và mãn tính. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng có thể gặp buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, phát ban hoặc phản ứng dị ứng như thở khò khè, sưng mặt". (Bác sĩ Trần Trọng Nhân)

Về lâu dài, các hoá chất này còn có thể gây viêm da, rụng tóc, tổn thương gan thận và suy giảm chức năng sinh sản.

"Trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh nền như hen suyễn, suy gan, suy thận là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nhất", bác sĩ Nhân nói.

Ngoài nguy cơ ngộ độc, bác sĩ cũng cảnh báo việc ngâm hoa chuối với hóa chất có thể làm biến đổi thành phần dinh dưỡng, khiến thực phẩm mất đi một phần vitamin và khoáng chất tự nhiên.

Thậm chí, trong một số điều kiện, các chất này có thể phản ứng với nhau hoặc với thành phần trong thực phẩm để tạo ra hợp chất độc hại, khó đào thải khỏi cơ thể.

Người tiêu dùng gần như không thể nhận biết

Điều đáng lo ngại, theo bác sĩ Nhân là người tiêu dùng gần như không thể phân biệt thực phẩm đã bị ngâm hóa chất chỉ bằng cảm quan. Tuy vậy, một số dấu hiệu đáng lưu ý có thể nhận biết là hoa chuối có màu trắng bất thường, giòn quá mức, không có mùi đặc trưng hoặc có mùi lạ, nước ngâm đục và có cặn.

Ưu tiên mua hoa chuối nguyên bắp thay vì loại đã thái và ngâm sẵn. Ảnh minh hoạ/nguồn internet.

Để tự bảo vệ sức khỏe, người dân nên ưu tiên mua hoa chuối nguyên bắp thay vì loại đã thái và ngâm sẵn. Khi sơ chế tại nhà, có thể ngâm hoa chuối trong nước muối loãng hoặc pha với nước cốt chanh hay giấm để giữ màu trắng tự nhiên.

"Nên chọn mua thực phẩm ở nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và không nên ham rẻ hay chọn các sản phẩm có vẻ ngoài “đẹp bất thường”, bác sĩ Nhân khuyến cáo.

Bác sĩ cũng khuyến nghị người tiêu dùng chủ động tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi bị ngâm tẩm hóa chất để kịp thời xử lý.

Màu sắc quá trắng, bất thường: Hoa chuối tự nhiên sau khi thái sẽ có màu hơi ngả vàng hoặc nâu nhẹ do quá trình oxy hóa. Nếu hoa chuối có màu trắng tinh, trắng bất thường và giữ được độ trắng rất lâu, đó có thể là dấu hiệu đã bị ngâm tẩy trắng bằng hóa chất.

