Vụ nam sinh lớp 7 xô đẩy cô giáo: Bộ GD&ĐT nói gì? 20/09/2025 09:35

(PLO)- Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc nam sinh lớp 7 xô đẩy cô giáo tại trường THCS Đại Kim là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi sai trái với giáo viên, sáng 20-9, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc; trái với quy định của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

"Mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai", đại diện Bộ GD&ĐT cho biết.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT). Ảnh: MOET

Cũng theo ông Đức, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Nhà trường cần chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh.