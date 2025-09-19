Trường học nói về lý do nam sinh lớp 7 xô đẩy cô giáo: Để giành lại đồ chơi 19/09/2025 20:48

(PLO)- Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 giật tóc, xô đẩy cô giáo để lấy lại món đồ chơi bị thu, trường THCS Đại Kim đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo báo cáo của trường THCS Đại Kim (Hà Nội), ngày 16-9, vào hồi 15 giờ 15 phút, cô giáo TTTH, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14, có vào lớp chủ nhiệm để nhắc nhở học sinh.

Khi đang nhắc nhở, cô giáo nhìn thấy em TMT - lớp trưởng, đang cầm đồ chơi sắc nhọn nên thu lại vì đây là đồ nguy hiểm, bị cấm trong nội quy nhà trường.

Nghe được như vậy, học sinh LGB đứng lên và xin cô trả lại món đồ chơi. Cô giáo kiên quyết không trả lại. Sau đó, học sinh B kéo tóc, giật tóc, xô đẩy cô giáo để giành lại đồ chơi.

Nam sinh lớp 7 giật tóc, xô đẩy cô giáo chủ nhiệm để giành lại đồ chơi. Ảnh: Cắt từ clip

Khi xảy ra sự việc, lớp trưởng có can ngăn học sinh B nhưng không được, mặt khác nhắc các bạn kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô H đã lên báo cáo Hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng cùng cô giáo lên lớp, yêu cầu học sinh B xin lỗi trước tập thể lớp và yêu cầu 2 học sinh là TMT và TBH cùng viết tường trình lại sự việc và trả lời: "Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo?".

Học sinh đã viết lúc đó bạn quá khích, cơ thể bạn to béo, không thể làm gì.

Nhà trường cho học sinh B tường trình sự việc và mời phụ huynh đến làm việc.

Nhà trường làm việc với ông LVL - bố đẻ của học sinh B. Ông L xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17-9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Sáng 18-9, gia đình học sinh B nhắn tin hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, song cô giáo chủ nhiệm đang đi trên đường nên không đọc tin nhắn.

Gia đình học sinh đã đưa con vào lớp sáng ngày 18-9 dự học buổi sáng.

14 giờ ngày 18-9, Phó Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình học sinh B và học sinh này để giải quyết sự việc. Em B và gia đình một lần nữa nhận lỗi và xin lỗi giáo viên.

Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm đồng ý với đề xuất này.

Ban giám hiệu nhà trường cũng cho biết đã gặp giáo viên chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường; khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.

Cùng ngày, UBND phường Định Công cũng đã có văn bản báo cáo về vụ việc với nội dung tương tự đến UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT TP Hà Nội, đưa ra biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học; xử nghiêm hành vi sai phạm.

"Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học"- văn bản của UBND phường Định Công nêu.