Xử lý nghiêm hiệu trưởng thu chi không đúng quy định 19/09/2025 17:09

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại trường học, có hình thức xử lý nghiêm hiệu trưởng thu chi trái quy định.

Ngày 19-9, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường THPT Trần Phú, TP.HCM trong lễ khai giảng năm học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, vừa qua trên địa bàn TP.HCM xảy ra tình trạng một số trường học chưa thực hiện đúng hướng dẫn về tổ chức các khoản thu đầu năm học cũng như vận động tài trợ tại cơ sở giáo dục công lập. Từ đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo một số vấn đề sau:

Các khoản thu phải công khai

Trường học cần phổ biến, thực hiện đúng các quy định về chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 5542/BGDĐT-KHTC.

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt các văn bản hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong năm học 2025-2026 trong nội bộ lãnh đạo và giáo viên nhà trường, đồng thời thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch các khoản thu đến cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên.

Tất cả các khoản thu phải được nhà trường thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh (không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị); tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm các khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định.

Vận động tiếp nhận tài trợ

Riêng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu tài trợ tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 13/2025 của Bộ GD&ĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, nhà trường lập kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.

Kế hoạch vận động phải được UBND xã, phường hoặc sở GD&ĐT (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập Tổ tiếp nhận tài trợ, công khai tài chính các khoản tài trợ, mở sổ theo dõi tài sản tài trợ và mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung việc vận động từ cha mẹ học sinh, không tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định, ngoài các danh mục chỉ đạo của Sở GD-ĐT trên danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu sai phạm thu chi

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vị quản lý; không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Khẩn trương ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình hình lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh

Sở GD&ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư 55/2011.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không sử dụng cho mục đích khác.