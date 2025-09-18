Bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập với học sinh 18/09/2025 12:11

(PLO)- Tại Thông tư mới nhất, Bộ GD&ĐT đã bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập với học sinh.

Tại Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ 31-10-2025, Bộ GD&ĐT chính thức bỏ quy định đình chỉ học tập với học sinh.

Theo đó, một trong những nguyên tắc đối với các quy định về kỷ luật học sinh là tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng.

Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, đánh nhau, gian lận thi cử, dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật...

Tại Thông tư mới nhất, Bộ GD&ĐT đã bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập với học sinh. Ảnh minh hoạ: TT

Học sinh tiểu học tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi.

Học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Trong đó, bản kiểm điểm cần có xác nhận và cam kết của gia đình trong phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ con em rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả.

Theo quy định hiện hành có từ năm 1988, các hình thức kỷ luật học sinh là khiển trách trước lớp, trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học 1 tuần và đuổi học 1 năm.

Năm 2020, Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường học. Các hình thức phê bình trước lớp, trường đã bị bỏ. Mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn, thường khoảng 1-4 tuần.

Như vậy, tại Thông tư 19, Bộ đã bỏ hình thức này. Trước khi chính thức được ban hành, dự thảo Thông tư đã được Bộ lấy ý kiến rộng rãi từ tháng 5-2025.