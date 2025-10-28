Vượt lũ dữ đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng bị gãy chân đến bệnh viện cấp cứu 28/10/2025 11:28

(PLO)- Vượt lũ dữ đang cuồn cuộn chảy, các lực lượng chức năng ở TP Đà Nẵng đã đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân tới bệnh viện cứu chữa.

Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực vùng rốn lũ Đại Lộc, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cơ động phương tiện, bám sát địa bàn hỗ trợ nhân dân.

Mặc dù lũ dữ, mưa lớn, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đã tiếp cận và vận chuyển kịp thời ba trường hợp bị thương nặng tại xã Đại Cường đến bệnh viện, gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân; Lê Văn Bảo (35 tuổi) đau ruột thừa cấp; Nguyễn Đắc Thắng là cán bộ Công an xã Vu Gia, bị gãy chân khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm vượt lũ tới bệnh viện điều trị.

Các bệnh nhân đã được cứu hộ vượt qua những đoạn ngập sâu, nước chảy mạnh để đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Tổ công tác Phòng thủ khu vực 5 hiện đang thường xuyên làm việc trong điều kiện khó khăn, sử dụng hai ca nô luân phiên để tiếp cận địa bàn bị cô lập. Lực lượng luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ.

Hiện các tổ, đội đang tiếp tục kiểm tra, rà soát để hỗ trợ người dân tại những nơi nước còn lên cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân.