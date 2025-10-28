Đèo Gia Bắc sạt lở hàng trăm tấn đất đá, Quốc lộ 28 tê liệt 28/10/2025 11:00

(PLO)- Đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 bị sạt lở bảy điểm khiến cả hai chiều tuyến giao thông này tê liệt.

Sáng 28-10, đại diện UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng nay.

Theo UBND xã Sơn Điền, qua kiểm tra thực tế, có đến bảy điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc. Trong đó, có hai điểm sạt trượt quy mô lớn tại km 51 và km 50+200 Quốc lộ 28.

Trên đèo Gia Bắc có đến bảy điểm sạt lở.

Tại hai điểm nói trên bị sạt lở cả taluy âm, dương khiến hàng trăm tấn đất đá cùng cây lớn vùi lấp mặt đường. Sạt lở khiến giao thông cả hai chiều trên Quốc lộ 28 bị hoàn toàn tê liệt.

Hiện tại, phương tiện lưu thông qua lại trên Quốc lộ 28 bị ách tắc. Lực lượng chức năng đang có mặt phân luồng điều tiết, hướng dẫn người điều khiển phương tiện quay đầu xe để đảm bảo an toàn.

Phương tiện cơ giới được huy động đến khắc phục.

UBND xã Sơn Điền đã báo cáo tình hình sạt lở đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ lược lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở.

Dự kiến, nhanh nhất đến khoảng 15 giờ ngày 28-10, các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc mới có thể cơ bản được khắc phục.

Nhiều điểm sạt lở vô cùng nguy hiểm.

Đèo Gia Bắc dài hơn 10 km trên Quốc lộ 28 nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc ra Quốc lộ 1A.

Cơ quan chức năng khuyến cáo do tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp và đang trong tình trạng tê liệt nên người điều khiển phương tiện không đi vào Quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn.