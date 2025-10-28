Chỉ huy trưởng Quân sự xã đi giúp dân xuyên đêm, trở về thì nhà đã bị vùi lấp 28/10/2025 11:07

(PLO)- Anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng suốt đêm chỉ huy ứng phó mưa lũ, khi trở về thì ngọn đồi phía sau đã sạt xuống vùi lấp nhà anh.

Rạng sáng 28-10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng khiến hai ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Trong đó, căn nhà của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng bị ngọn đồi phía sau sạt xuống, đổ sập chỉ trong tích tắc, toàn bộ tài sản không kịp di dời, bị đất đá vùi lấp.

Nhà của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng bị vùi lấp

Theo người dân địa phương, khoảng 4 giờ sáng nay, họ nghe tiếng nổ lớn như sấm, mặt đất rung chuyển. Khi chạy ra ngoài, ai nấy đều bàng hoàng khi phát hiện hai căn nhà của anh Hồ Văn Linh và ông Hồ Văn Lên đã bị vùi lấp dưới lớp đất đá.

Rất may, trước đó chính quyền xã Trà Leng đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về người.

Anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng (ngoài cùng bên phải) đang chỉ huy ứng trực sạt lở.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, anh Hồ Văn Linh là thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã. Nhiều ngày nay anh đã chỉ đạo và tham gia cùng lực lượng dân quân ngày đêm giúp dân phòng chống bão và mưa lớn, thậm chí không có thời gian lo cho căn nhà của mình.

“Anh Linh là người rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Dù hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, nhưng nhiều ngày nay anh vẫn cùng anh em dân quân túc trực xuyên đêm, băng rừng nhiều giờ đồng hồ vào Trà Leng 2 (xã Trà Leng cũ) để nắm thông tin hơn 600 hộ dân bị cô lập do mưa lớn. Chiếc điện thoại để liên lạc cũng bị hỏng do mưa”, ông Nghĩa kể.

Giữa lúc người dân Trà Leng đang được anh Linh và đồng đội giúp đỡ, thì ngôi nhà của chính anh lại bị thiên tai cướp mất. Hình ảnh người chỉ huy trẻ đứng lặng giữa đống đổ nát, nơi từng là mái ấm của gia đình, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chính quyền xã Trà Leng nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu để giúp anh Linh và các hộ bị sạt lở sớm vượt qua khó khăn. Anh Linh hiện vẫn tiếp tục cùng với chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ nhân dân chống chọi với thiên tai.