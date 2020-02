Mẹ bệnh nhân Corona cám ơn bác sĩ BV Chợ Rẫy

Cả gia đình được theo dõi và điều trị tốt Anh Li Zichao đang làm việc cho một công ty ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tháng 10-2019, anh Li Zichao được công ty cử qua Việt Nam tìm đối tác làm ăn và anh đã ở lại Long An bốn tháng. Dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do anh không về nhà nên cha mẹ từ TP Vũ Hán qua thăm. Xác định anh Li Zichao và cha nhiễm Corona nên BV Chợ Rẫy giữ lại điều trị. Đến nay anh Li Zichao đã khỏi bệnh, cha anh vẫn còn dương tính với virus Corona. Riêng mẹ anh do không nhiễm bệnh nên được đưa tới BV quận 11 để cách ly và theo dõi sức khỏe. BS LÊ CÔNG TIẾN, Trưởng Khoa nội BV quận 11, TP.HCM