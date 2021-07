Tối 3-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa phát hiện thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ nhất 15 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, là F1 và là con gái của bệnh nhân ĐTS, vừa công bố sáng 3-7. Hiện BN này đã được cách ly điều trị tại BV dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An (đặt tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).



Một điểm chốt ở khối Tân Tiến, phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An).

Bệnh nhân thứ hai 65 tuổi, nghề nghiệp bán hàng ăn, trú khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, TP Vinh. Ông là F1 của bệnh nhân KMNh. đã được công bố trước đó. Ngày 23-6, ông được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính vào các ngày 23-6, 26-6, 29-6. Đến ngày 2-7, ông được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ ba 82 tuổi, trú khối Tân Hoa, phường Vinh Tân, TP Vinh, là F1 của bệnh nhân NgVĐ đã được công bố trước đó. Ngày 23-6, ông được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 2-7, ông được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Lê Mao.

Bệnh nhân thứ tư 49 tuổi, làm nghề bán rau chợ đầu mối TP Vinh, trú khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh. Chị là F1 của bệnh nhân ThThQ và đã được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An từ ngày 23-6. Sau hai lần xét nghiệm âm tính, lần thứ ba chị S. xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 119 ca dương tính với COVID-19. Trong đó: TP Vinh: 81 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca.

Ngoài ra, trên địa bàn Nghệ An phát hiện 2 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về đang trong thời gian cách ly tại nhà ở huyện Nghĩa Đàn và huyện miền núi Quế Phong. Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này trên địa bàn Nghệ An là 4 ca.



TP Vinh từ ngày 3-7, đang tiếp tục duy trì chốt kiểm soát tại đầu cầu Bến Thủy 1, người dân Hà Tĩnh và các tỉnh vào TP Vinh phải có giấy chứng nhận đã test nhanh hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính (trong thời gian 3 ngày).

Từ 0 giờ ngày 3-7, TP Vinh dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang giãn cách theo Chỉ thị 15. Khi người dân vào TP Vinh, tại các chốt kiểm soát phải trình báo giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính, thời gian trong vòng 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và được phun khử khuẩn.

Theo đó, khi người dân Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các huyện, các tỉnh, thành vào TP Vinh phải qua các chốt kiểm soát và xuất trình được giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính, phải khai báo y tế, được đo nhiệt độ.

Chủ tịch UBND TP Vinh cũng yêu cầu chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại các giao lộ chính để các phương tiện đi qua ngoại tỉnh Nghệ An không vào địa bàn TP Vinh.