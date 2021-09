Đội tình nguyện giao tro cốt người mất do COVID-19 về tận các tỉnh

Chia sẻ nỗi đau mất người thân do COVID-19 của nhiều gia đình, Đội tình nguyện giao nhận tro cốt thuộc Ban chỉ huy Quân sự quận 8 (TP.HCM) gồm ba thành viên và được thành lập cách đây hơn hai tháng. Công việc của đội là phối hợp với lực lượng quân đội chở thực phẩm cho bà con, chở thi hài đi hỏa táng và mang tro cốt người đã mất vì COVID-19 giao cho gia đình. Việc giao tro cốt người mất vì COVID-19 cho gia đình không chỉ gói gọn ở TP.HCM mà mở rộng đến các tỉnh, TP khác. Thực tế cho thấy nhiều người ở tỉnh, TP lên TP.HCM sống và làm việc một mình. Khi họ mất vì COVID-19, gia đình không thể lên TP.HCM mang tro cốt họ về vì đang giãn cách xã hội. Do vậy, công việc này được đội tình nguyện đảm nhận và tự lo mọi chi phí đi lại. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nhiều người ủng hộ chúng tôi làm công việc giao tro cốt người mất vì COVID-19 cho gia đình. Chúng tôi cũng nhận thấy đây là công việc phải làm để cùng chia sẻ nỗi đau mất người thân của nhiều gia đình”. Anh LÊ THƯỢNG TIẾN, Đội tình nguyện giao nhận tro cốt

thuộc Ban chỉ huy Quân sự quận 8, TP.HCM