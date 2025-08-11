Xây dựng Pleiku thành phường kiểu mẫu, xứng tầm vùng động lực của tỉnh Gia Lai 11/08/2025 14:10

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, định hướng xây dựng phường Pleiku thành phường kiểu mẫu, điểm đến xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Ngày 11-8, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Pleiku đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ phường Pleiku lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển của một đơn vị hành chính mới, có tiềm năng to lớn, vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Pleiku thành phường kiểu mẫu, xứng tầm vùng động lực của tỉnh; phát triển đô thị thành điểm đến xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

“Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, với phương châm sáu rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Qua đó, tăng cường bám, nắm cơ sở, cầu thị lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn phường: Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa. Đây là khu vực nền tảng đô thị, trung tâm kinh tế - xã hội, vùng động lực phát triển phía Tây tỉnh Gia Lai.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 10,01%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 48.000 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.