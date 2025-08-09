Gia Lai thúc giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm phía Tây 09/08/2025 15:11

Ngày 9-8, UBND tỉnh Gia Lai họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm ở phía tây Gia Lai. Đó là dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh ở phường Hội Phú và Diên Hồng và dự án đường hành lang kinh tế phía đông (đường tránh quốc lộ 19) qua xã Biển Hồ.

Trong đó, dự án đường Nguyễn Văn Linh kéo dài gần 20 năm nay và đã nhiều lần điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Gia Lai họp bàn giải pháp tháo gỡ giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm ở phía Tây Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có hai dự án thành phần, gồm dự án đường Nguyễn Văn Linh, có mức đầu tư 260 tỉ đồng và dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, mức đầu tư 400 tỉ đồng

Dự án này đang chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Hiện còn 298 thửa với số tiền đền bù hơn 593 tỉ đồng chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông có tổng mức đầu tư 1.325 tỉ đồng, dài hơn 15 km, khởi công năm 2022, theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuy nhiên, tiến độ dự án đang bị chậm, do vướng giải phóng mặt bằng dài hơn 3,4 km đoạn qua xã Biển Hồ.

Dự án đường hành lang kinh tế phía đông còn vướng 500 m chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án này hiện còn 500 m với diện tích 18.529 m2 đất của 29 hộ gia đình, cá nhân chưa được bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cân nhắc việc bồi thường trên tinh thần giải quyết hợp tình, hợp lý, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu xây dựng chính sách bồi thường mới để triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Đối với dự án đường hành lang kinh tế phía đông, UBND tỉnh yêu cầu đề nghị các ngành liên quan phối hợp UBND xã Biển Hồ sớm triển khai phương án bồi thường cho 29 hộ. Trường hợp các hộ không đồng thuận cần thì báo cáo với UBND tỉnh để đưa ra phương án cụ thể, sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.