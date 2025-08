Gia Lai: Hơn 6.400 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 06/08/2025 16:34

UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia, tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chính về giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai tái định cư cho những hộ dân ảnh hưởng bởi dự án. Trước mắt, đảm bảo tiến độ khởi công 4 khu tái định vào ngày 19-8.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ bàn giao cắm mốc, giải phóng mặt bằng trong quý I-2026.

Cụ thể, kinh phí GPMB, đầu tư xây dựng 38 khu tái định cư, 6 khu cải táng và 10 mỏ đất khoảng 2.501 tỉ đồng. Trong đó, 38 khu tái định cư có diện tích 148 ha phục vụ tái định cư cho 1.380 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 939 ha, kinh phí GPMB cho toàn tuyến khoảng 6.410 tỉ đồng.

Dự án có tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh khoảng 115 km, qua 18 xã, phường, gồm: Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn, An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và các xã Vạn Đức, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn Tây, Tuy Phước Tây.

Đến nay, 18/18 địa phương có dự án đi qua đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB để kịp thời triển khai GPMB phục vụ dự án.

Dự án có 2 ga hành khách, gồm: Ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và ga Diêu Trì thuộc xã Tuy Phước Tây.

Tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia, tỉnh Gia Lai để đôn đốc, giải quyết chuẩn bị cho việc khởi công dự án.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị triển khai dự án đến nay gặp một số vướng mắc, như Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chưa có tài khoản định danh điện tử nên chưa đủ cơ sở để thẩm định, phê duyệt hồ sơ đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo quy định

Mặc khác, khối lượng công việc thực hiện rất lớn, thời gian triển khai thực hiện rất gấp, trong khi hồ sơ dự án chưa được phê duyệt nên chủ đầu tư chưa thể bàn giao cọc GPMB tại hiện trường (dự kiến sẽ bàn giao cọc, mốc trong quý I-2026), gây khó khăn cho việc triển khai công tác bồi thường GPMB dự án.

Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.

Xem xét, quyết định ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Giao Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; góp phần bảo đảm tiến độ GPMB.

Giao thành viên Ban Chỉ đạo là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, chỉ đạo UBND xã, phường quản lý chặt chẽ để không xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lợi dụng chính sách bồi thường GPMB gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và mất an ninh, trật tự.