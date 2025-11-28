Xây dựng uy tín: Chìa khóa hút khách trên sàn thương mại điện tử 28/11/2025 15:49

(PLO)- Không còn chỉ là cuộc đua về giá, các nhà bán hàng trên Shopee cho thấy chiến lược phát triển dựa trên uy tín và trải nghiệm khách hàng chính là chìa khóa để tăng trưởng dài hạn.

Giữa vô vàn lựa chọn trên sàn TMĐT, động lực khiến người tiêu dùng bấm thanh toán không chỉ là mức giá hấp dẫn, mà còn là cảm giác an tâm khi mua sắm. Vì thế, nhiều nhà bán hàng trực tuyến đã và đang đang chú trọng xây dựng uy tín từ những khâu nhỏ nhất trong quá trình vận hành.

Nhà bán hàng mới và hành trình xây dựng uy tín từ những điều nhỏ nhất

Anh Phạm Thế Anh, đại diện Kang Pet - gian hàng chuyên kinh doanh sản phẩm chăm sóc thú cưng, cho biết, sau hơn hai năm mở bán, shop đã ghi nhận hơn 14,5 nghìn lượt theo dõi và trở thành "Shop yêu thích" trên Shopee.

Theo Thế Anh, bí quyết của KangPet không chỉ nằm ở sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý mà còn ở triết lý “lấy khách hàng làm trọng tâm”. Anh cho rằng, một nhà bán hàng mới, muốn tạo dựng uy tín trên sàn TMĐT cần làm tốt cả ở sản phẩm và dịch vụ.

“Nhà bán hàng không chỉ bán sản phẩm mà còn bán trải nghiệm. Với những đánh giá tốt, KangPet sẽ gửi thêm voucher cho lần mua hàng tiếp theo. Nếu khách chưa hài lòng, chúng tôi sẽ kiểm tra và đổi trả miễn phí”, anh Thế Anh nói.

Ngoài ra, đại diện KangPet còn cho biết, nhãn hiệu “Shop Yêu thích” từ Shopee đã góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin từ người tiêu dùng. Đây là nhãn hiệu dành cho các gian hàng có doanh số bán hàng và hiệu quả hoạt động tốt, đồng thời phải đạt được mức điểm cao ở các tiêu chí như tỷ lệ phản hồi khách hàng, điểm đánh giá, tỷ lệ đơn hàng thành công...

Sau hai năm kinh doanh, KangPet có hơn 14,5 nghìn lượt theo dõi và trở thành "Shop yêu thích" trên Shopee.

“Qua việc nghiên cứu tâm lý người mua, đồng thời đặt bản thân vào vị trí của người tiêu dùng, chúng tôi nhận thấy gian hàng có nhãn hiệu nhận biết khác biệt sẽ được ưu tiên lựa chọn. Và nhãn hiệu "Shop Yêu thích", đây là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và cách vận hành bài bản của nhà bán hàng", anh Thế Anh bày tỏ.

Chia sẻ về Mega Sale 11-11 vừa qua, đại diện KangPet cho biết số lượng đơn hàng đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Hướng tới mùa mua sắm cuối năm, KangPet kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm, tối ưu gian hàng và nâng cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

8 năm duy trì niềm tin người tiêu dùng của thương hiệu thời trang GenZ

Nếu KangPet đại diện cho thế hệ nhà bán hàng mới đầy quyết tâm, thì SSStore.Aesthetic lại là minh chứng điển hình cho hành trình phát triển bền bỉ xây dựng uy tín trên sàn TMĐT.

Anh Dương Trung Nhân, đại diện thương hiệu, chia sẻ rằng, từ những ngày đầu, SSStore.Aesthetic đã xác định TMĐT là “làn sóng” thay đổi hành vi tiêu dùng và anh cùng đội ngũ muốn là những người đón đầu xu hướng đó.

Theo đó, suốt 8 năm qua, anh xác định xây dựng thương hiệu trên 3 yếu tố cốt lõi: chất lượng ổn định - phản hồi nhanh - chính sách đổi trả minh bạch.

Mỗi hình ảnh đăng tải trên sàn đều thể hiện rõ chất liệu, phom dáng, giúp người mua yên tâm lựa chọn. Đồng thời, đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng túc trực 24/7 để xử lý mọi yêu cầu.

SSStore.Aesthetic xác định mục tiêu kinh doanh chính là chất lượng ổn định - phản hồi nhanh - chính sách đổi trả minh bạch.

Nhờ sự kiên trì ấy, SSStore.Aesthetic nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, với hơn 425 nghìn lượt theo dõi trên Shopee và đạt nhãn hiệu Shop Yêu Thích+. Tỷ lệ khách hàng quay lại shop không ngừng tăng qua từng năm. Trong dịp Mega Sale 11-11, doanh thu của shop cũng tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Anh Nhân cho biết, thành quả ấn tượng trên là nhờ vào hành trình duy trì danh tiếng thương hiệu và chiến lược tận dụng triệt để công cụ của sàn.

“Chúng tôi luôn cố gắng duy trì nhãn hiệu này, thể hiện sự uy tín, đồng thời khiến khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi họ quyết định mua hàng lần đầu.

Không chỉ chú trọng vận hành, shop cũng tận dụng hệ thống dữ liệu Shopee để phân tích doanh số, hành vi mua sắm và tối ưu kế hoạch kinh doanh. Nhờ có hệ thống từ Shopee, chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và tập trung hơn vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng”, anh Nhân nói.

Trong mùa mua sắm cuối năm, anh Trung cho biết thương hiệu tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng jeans và áo thun, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

Câu chuyện của KangPet và SSStore.Aesthetic cho thấy uy tín là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp vận hành thành công. Trong đó, các sàn TMĐT như Shopee đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hỗ trợ công cụ vận hành hiệu quả cho nhà bán hàng.