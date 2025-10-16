Xe chở hàng cứu trợ chở hàng từ Đồng Tháp đến Đắk Lắk thì bị tai nạn 16/10/2025 12:58

(PLO)- Một xe chở hàng cứu trợ từ Đồng Tháp ra đến Đắk Lắk thì tông vào dải phân cách và bị hư hỏng.

Ngày 16-10, Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên quan xe chở hàng cứu trợ miền Bắc bị tai nạn khi di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Xe cứu trợ bị tai nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: M.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông TQT (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe tải 50E-322..., chở theo hàng cứu trợ từ Đồng Tháp, di chuyển theo hướng Nam-Bắc để ra cứu trợ các tỉnh miền Bắc bị ngập lụt.

Khi đến quốc lộ 1 đoạn qua phường Xuân Đài, xe chở hàng cứu trợ do ông Thanh điều khiển tự va vào dải phân cách giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến dải phân cách đổ sang phần đường ngược chiều, va vào xe đầu kéo 29E-372.., do ông HMT (49 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông ở hướng ngược lại.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng xe tải bị hư hỏng phần đầu, thiệt hại ước khoảng 25 triệu đồng. Xe đầu kéo bị hư hỏng một số bộ phận, thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.