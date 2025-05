Xuất khẩu rau quả tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp 21/05/2025 16:17

Theo báo cáo sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính tới ngày 20-5, sơ bộ giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 496 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng trước và giảm 33,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,2 tỉ USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu rau quả giảm trong 5 tháng đầu năm 2025. ẢNH MINH HỌA: THU HÀ

Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tiếp tục là 5 thị trường dẫn đầu về nhập khẩu rau quả của nước ta. Tuy nhiên có tới 3/5 thị trường ghi nhận đà giảm sút.

Cụ thể 4 tháng đầu năm 2024, rau quả Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc đạt 777 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ, Hàn Quốc đạt 101 triệu USD giảm 5% và Thái Lan đạt 57 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ.

Thị trường Mỹ và Nhật Bản lại ghi nhận tăng trưởng, lần lượt là 154 triệu USD, tăng 65% và đạt 75 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Ngược lại, ở chiều nhập khẩu rau quả, trong tháng 5-2025, Việt Nam chi gần 195 triệu USD để mua rau quả của các nước, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Tính sơ bộ 5 tháng đầu năm 2025, giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 986 triệu USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Về thị trường nhập khẩu rau quả, Trung Quốc, Mỹ, Australia là ba thị trường dẫn đầu về việc cung ứng rau quả cho thị trường Việt Nam.