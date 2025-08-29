Yêu cầu xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp áp dụng trong hệ thống chính trị 29/08/2025 23:01

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ngày 29-8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Kết luận nêu rõ Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng với đó, khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9-2025.

Đảng ủy Chính phủ giao được lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục phối hợp sát sao, chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm 2025.

Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách trung ương hỗ trợ phục vụ số hóa tài liệu hồ sơ; đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở công vụ, trang thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu tại các xã, phường, đặc khu mới thành lập, đặc biệt là ở các địa phương miền núi, khó khăn.

Tiếp tục triển khai các tổ công tác, cử cán bộ xuống địa phương để nắm tình hình, đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nghiên cứu, xem xét quy trình, thủ tục rút gọn về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, thành phố mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ thu hồi, giao, cho thuê đất theo Luật Đất đai; hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định tại Nghị định số 151 và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT.

Khẩn trương ban hành tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện.

Phối hợp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ cần khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách các địa phương tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

“Khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành trong tháng 9-2025 quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị”- kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định về số lượng biên chế được giao ngay từ năm học 2025-2026.

“Chủ động xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị”- theo Kết luận vừa được ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế rà soát các thông tư hướng dẫn định mức biên chế của ngành, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước khi ban hành theo thẩm quyền; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế.