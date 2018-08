3 cha con dọa công an bằng bình gas bị khởi tố

Ngày 2-8, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi), Nguyễn Huy Nam (36 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Huy Trọng (65 tuổi, cha của Nam và Bắc, ngụ quận Bình Thủy) về tội chống người thi hành công vụ.



Nguyễn Huy Bắc (phải) và Nguyễn Huy Nam

Trước đó, chiều 25-7, đoàn kiểm tra hành chính Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng PC45 Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Bắc (địa chỉ phường An Bình, quận Ninh Kiều).

Tại đây cơ quan công an phát hiện nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, một roi điện.

Khi công an đang lập biên bản tạm giữ tang vật thì Trọng và Nam ngăn cản và cho rằng việc kiểm tra trên là không đúng pháp luật, không có lệnh.



Bình gas Bắc dùng đe dọa công an.

Bắc lấy một bình chữa cháy đưa Nam cầm dọa chống lại lực lượng chức năng còn mình thì vác một bình gas lớn (trọng lượng 18 kg) tay cầm bật lửa dọa cho nổ.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế Nam và Bắc.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng đồng tiến hành kiểm tra quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay của Bắc.

Qua điều tra, xác minh, quán cà phê này là Bắc giao cho 2 vợ chồng Vũ Thành Lộc và Lê Phương Uyên quản lý.



Bị can Nguyễn Huy Trọng

Uyên và Lộc giúp Bắc lập danh sách người vay tiền rồi cho người đi thu tiền, đến 23 giờ hằng ngày thì giao tiền cho Bắc.

Theo đó, vợ chồng Bắc tổ chức cho vay lãi suất 30%-60%/tháng. Nếu người vay không góp tiền đúng hạn thì Bắc cho người đến dọa tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà.

Liên quan đến vụ việc công an đã triệu tập 6 người khác đến làm việc để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi. Họ khai nhận được Bắc thuê đi thu tiền cho vay với giá từ 4 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Hiện công an đáng củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Bắc và những người liên quan.