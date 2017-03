Bám càng tàu đang chạy để cướp tài sản

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phan Cẩm Lai (ngụ tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 28-6, do cần tiền tiêu xài nên Lai nảy sinh ý định cướp giật tài sản của những hành khách đi tàu trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng tàu TN1 đi theo hướng từ Huế vào Đà Nẵng vừa qua khỏi hầm chui đến cầu Đen (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) chạy chậm nên Lai nhảy bám vào khung cửa sổ của toa hành khách số 1. Thấy chị Vũ Thị Minh Thuấn (ngụ 9/47, ngõ 460, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngồi ghế cạnh cửa sổ nên nhờ chị mở cửa giúp vì bị nhỡ tàu, phải chui vào trong.

Tin lời, chị Thuấn mở cửa cho Lai chui vào. Trong lúc vị khách đang loay hoay mở cửa thì Lai phát hiện bên cạnh chị có túi xách da màu đen nên giật lấy, rồi nhảy xuống tàu bỏ trốn. Theo trình bày của chị Thuấn thì bên trong túi xách có một iPad Air 64 GB màu trắng, 25 triệu đồng, hai tờ 2 đô, một tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, một điện thoại di động Nokia 1208 và nhiều loại giấy tờ khác.



Tàu vừa qua đèo Hải Vân chạy chậm nên các đối tượng xấu dễ đu bám. Ảnh: TT

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng cướp giật liều lĩnh, manh động. Đến chiều tối cùng ngày thì bắt giữ Lai.

Tại cơ quan công an, Lai khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Gia đình Lai đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đã cướp giật của vị khách đi tàu. Bước đầu, Lai khai ngoài số hiện vật như điện thoại, iPad đã mang đi bán thì số tiền trong ví chỉ có 17,8 triệu đồng được dùng để trả nợ, chuộc đồ đạc cầm cố và một ít cho gia đình... Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, cho biết ngay khi vụ việc xảy ra, công an quận đã huy động lực lượng để điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật trong thời gian sớm nhất nhằm trao trả lại tài sản cho người bị hại. “Sắp tới, công an quận phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ gặp gỡ và xin lỗi vị khách đi tàu. Sự việc xảy ra cũng phần nào làm xấu hình ảnh của Đà Nẵng trong mắt du khách nên chúng tôi muốn trực tiếp xin lỗi" - ông Hoa nói.