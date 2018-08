Bảo mẫu bạo hành 3 trẻ ở An Giang bị bắt

(PLO)- Chiều, 27-8, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Bảo Trân (21 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) để điều tra về tội hành hạ người khác.