Bắt nhóm đốt pháo, chém nhầm người giữa đường ở quận 9

Chiều ngày 26-6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đã bắt thêm một thanh niên tên Khang, nghi can cầm đầu trong vụ chém người kinh hoàng vào tối ngày 24-6 trên đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9.

Khang bị bắt khi trốn ở nhà bạn gái tạy phường Trường Thạnh, quận 9.



Hiện, anh Tiến và anh Lộc đang phải điều trị tại BV. Ảnh công an cung cấp.

Đang chạy trên đường, bỗng nhiên bị chém...

Theo điều tra ban đầu, tối 24-6, anh Lê Văn Sỹ (ngụ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức); Lê Văn Lộc (trú phường Phước Long B, quận 9); Đỗ Ngọc Tiến (ngụ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đến phòng trọ của bạn để nhậu.

Đến 23 giờ cùng ngày, anh Sỹ chạy xe máy chở anh Lộc và Tiến đi về phòng trọ của mình ở Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để ngủ.

Khi chạy xe đến trước nhà số 195, đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9 thì có khoảng 11 thanh niên chưa rõ lai lịch đi trên 5 chiếc xe mô tô chạy lên ép xe vào lề đường.

Sau đó, 5 người nhảy xuống xe, dùng mã tấu, gậy, cây sắt tấn công anh Tiến và anh Lộc, anh Sỹ kịp chạy trốn.

Sau khi nhóm thanh niên rút đi, anh Sỹ chạy ra phát hiện bạn bất tỉnh nên điện báo công an. Lực lượng chức năng xuống hiện trường đưa anh Lộc đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu.

Riêng anh Tiến bỏ chạy đến chốt bảo vệ gần đó cũng được đưa đi cấp cứu tại BV Quân dân y miền Đông.

Tại BV, cả hai nạn nhân đều bị thương rất nặng. Anh Lộc bị sốc, mất nhiều máu, vết thương phức tạp ở cẳng chân trái, gót phải và phần lưng. Còn anh Tiến thì bị chấn thương ở đầu, tay và chân cũng bị thương hiện đang được tiếp tục chữa trị.



Camera ghi cảnh nhóm của Khang chém người. Ảnh công an cung cấp.

Chém nhầm người

Hình sự quận 9 phối hợp với Công an phường Phước Long A đã trích xuất dữ liệu camera an ninh quanh khu vực, xác định nhóm thanh niên chém người. Đến ngày 25-6, công an triệu tập 7 người liên quan. Đến trưa 26-6, Khang bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận sự việc do mình khởi xướng. Trước đó, nhóm của Khang dự tiệc sinh nhật một người bạn ở phường Bình Trưng Tây, quận 2. Trong lúc ăn nhậu, Khang có nói là bị người khác "cướp" bạn gái nên rủ đi đánh trả thù. Cả nhóm đồng ý.

Sau đó cả nhóm mang hung khí đi tìm. Khi gặp anh Sỹ chở bạn về nhà, cả nhóm đốt một quả pháo ném vào rồi tấn công bằng hung khí.

Khi phát hiện chém nhầm người, cả nhóm bỏ đi, tới nhà một người trong nhóm nhậu tiếp

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để bắt các đối tượng liên quan còn lại.