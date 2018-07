Bắt nhóm nghi can đâm 2 người thương vong ở quán nhậu

Chiều 14-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được biết đơn vị đã phối hợp với Công an TP Huế, Công an thị xã Hương Thủy và các đơn vị có liên quan bước đầu đã bắt giữ được nhóm đối tượng nghi can gây ra vụ giết người tại đường Lê Quý Đôn, TP Huế.



Nhóm thanh niên bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sắc bén, bước đầu lực lượng công an đã xác định, truy bắt được nhóm nghi phạm gây ra vụ việc, gồm tám người có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ dưới 19 tuổi, đều trú tại TP Huế và thị xã Hương Thủy.

Tại cơ quan công an, Trần Văn V. (16 tuổi), Nguyễn Văn Vệ (19 tuổi, cả hai trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) bước đầu khai nhận vào lúc 0-4 giờ sáng cùng ngày, Vệ và V. cùng một số người khác đến nhậu tại quán nướng trên đường Lê Quý Đôn.

Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng có một số người bàn bên cạnh (gồm bốn nam, ba nữ) có hành vi “nhìn đểu” mình. Nổi máu côn đồ, Vệ, V. cùng nhóm bạn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh. Hậu quả, làm anh Lê Khắc N. (25 tuổi, trú phường Thủy Biều, TP Huế ) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu; anh Lê K. (23 tuổi, trú phường Xuân Phú) bị thương đang cấp cứu tại BV Trung ương Huế.



Đại tá Đặng Ngọc Sơn (Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) trực tiếp lấy lời khai nghi can.

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: Qua vụ việc này, chúng tôi thấy rằng các gia đình có cách quản lý con cái, không để con đi chơi ban đêm mà không biết con đi đâu, làm gì. Bên cạnh đó, việc kinh doanh các quán ăn uống giải khát qua đêm cũng là nơi phát sinh nhiều tình hình phức tạp, cần phải có biện pháp chấn chỉnh. Đặc biệt, những em có biểu hiện hư hỏng thì chính quyền địa phương cần phối hợp với gia đình để có biện pháp giáo dục.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 4 giờ sáng nay, Lê Khắc N. cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu tại quán nướng cay trên vỉa hè đường Lê Quý Đôn thì bị nhóm thanh niên khoảng bảy người ngồi bàn khác xông đến đánh. Hậu quả khiến N. tử vong và một người bị thương nặng.

Ngay khi nhận tin báo của nhân dân, cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc.