Bị truy đuổi, kẻ trộm chó bắn thẳng vào mặt công an xã

Trước đó, đêm tết Nguyên tiêu 2016 (tức 21-2), có hai thanh niên đi xe máy đến xã Hòa Sơn để trộm chó. Lúc đó, ông Hiệu cùng tổ công tác Công an xã Hòa Sơn đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện kẻ trộm nên tổ chức truy bắt. Không ngờ một trong hai tên trộm đã dùng súng tự chế bắn vào mặt ông Hiệu để trốn thoát. Ông Hiệu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.





Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ông Hiệu (ngồi trong cùng bên trái). Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - ông Thái Đình Hường cho biết: "Hai tên trộm rất liều lĩnh và manh động, đã dùng súng bắn đạn bi vào mặt anh Hiệu. Rất may viên đạn trúng cách mi mắt, chứ nếu trúng con mắt thì sẽ bể tròng mắt. Người dân đã đưa vật cản ra ngáng đường, công an cũng truy đuổi gắt gao nhưng hai tên trộm vẫn trốn thoát. Hiện sức khỏe anh Hiệu đang bình phục dần".

Sáng 25-2, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và động viên ông Hiệu yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.