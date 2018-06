Bình Định: Tước quân tịch nguyên kế toán công an huyện

Chiều 29-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (37 tuổi).

Bà Nguyệt nguyên là kế toán Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), bị khởi tố điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Trước khi bị bắt giam, bà Nguyệt đã bị Bộ Công an tước danh hiệu công an nhân dân" - Đại tá Ninh cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến 2017, khi đang làm kế toán Công an huyện Tuy Phước, bà Nguyệt bịa ra chuyện cơ quan mình đang cần tiền để giải quyết công việc. Từ đó, bà này lừa vay hàng tỉ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, bà Nguyệt còn làm giả nhiều thẻ ngành công an để thế chấp vay tiền của nhiều người nhưng không trả... Nhiều nạn nhân sau đó gửi đơn tố cáo.