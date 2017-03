Cả hai vợ chồng hành nghề trộm cắp trên xe buýt

Ngày 4-4, công an TP Huế, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Nguyễn Văn Minh (43 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (41 tuổi) cùng ngụ phường An Cựu, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua có một số đối tượng thường trà trộn trên các tuyến xe buýt để trộm cắp tài sản. Nhận tin báo, công an TP Huế đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự phối hợp công an các phường điều tra.



Hai vợ chồng Minh và Lan cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Ngày 3-4, tại bến xe chợ Đông Ba, lực lượng công an bắt quả tang Minh đang trộm tiền của chị NTTH trên xe buýt 75H – 6951, chạy tuyến Bắc – Nam.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận thương xuyên cùng vợ là Lan lợi dụng các tuyến xe bus đông người, cả hai lên xe giả làm hành khách đi đường để hành nghề.

Hai vợ chồng thường đứng sát các điểm mua vé xe để quan sát người nào trong ví có nhiều tiền rồi bám theo và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng của hai vợ chồng đa phần là phụ nữ ở các tỉnh khác vào Huế để chữa bệnh. Được biết Minh đã có một tiền án về tội danh trên và vừa ra tù đầu năm 2014.

VIẾT LONG