cảnh báo nạn giả người quen mượn tiền

Ban Giám đốc Công an TP.HCM vừa có cảnh báo đến người dân cảnh giác với nạn lừa đảo bằng cách giả danh người thân quen gọi điện thoại đến nạn nhân báo tin là đang gặp khó khăn để mượn tiền. Kẻ lừa đảo tìm hiểu rất kỹ các mối quan hệ của nạn nhân, chọn những người lớn tuổi, bịa lý do là đang ở nước ngoài chưa về kịp, nhờ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và nhiều người dính bẫy.

Theo công an, đầu tháng 6-2016, ông NTT (73 tuổi, ở quận 9) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng tên Hoàng, là em họ của ông đang sinh sống tại Pháp. Qua điện thoại, kẻ này nói với ông T. là có một người bạn ở Cần Thơ đang cần tiền chữa trị cho con bị tai nạn giao thông. Vì ở xa không chuyển tiền về kịp, muốn mượn tiền của ông T. đưa trước cho bạn lo viện phí, hứa sẽ trả lại cho ông T. ngay. Thấy tình thế cấp thiết, ông T. đã mang 20 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà kẻ lừa đảo chỉ định.





Bị can Phạm Văn Ngoan bị bắt vì giả người quen lừa đảo hàng tỉ đồng. Ảnh: NT

Trước đó, bà VTA (59 tuổi, ngụ quận 1) cũng nhận điện thoại của một thanh niên giả là người thân của gia đình, báo tin là đang cùng vợ đi Mỹ thăm con. Qua điện thoại, kẻ giả danh này báo là có đứa cháu bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ cần tiền mổ cấp cứu. Lấy lý do không về kịp, kẻ lừa đảo hỏi mượn tiền và hứa sẽ chuyển trả ngay. Cũng như ông T., bà A. đã mang 45 triệu đồng “cống nộp” cho kẻ lừa đảo.

Điểm chung của những vụ lừa đảo này là nạn nhân đa số là phụ nữ, người già và các nạn nhân đều khẳng định kẻ lừa đảo có giọng nói rất giống với người thân của họ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể… tuyên truyền đến người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này. Với người dân, khi nghi ngờ có người giả danh người thân quen gọi điện thoại để lừa đảo, cần kiểm tra lại từ những người quen thân khác, đồng thời báo ngay cho công an.