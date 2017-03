Chiếc điện thoại đồ chơi "làm chứng" gã hàng xóm hiếp dâm bé gái

Bé gái Nguyễn Hương T (10 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) vốn là một bé gái hiếu động, nhanh nhảu. Thế nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây tính tình của cô bé bỗng dưng thay đổi, đột nhiên ít nói cười và nhiều hôm bỏ bữa không chịu ăn cơm.





Bé gái nép sát bên người thân Thấy con có biểu hiện lạ, chị Dương Hồng H (SN 1974, mẹ của cháu T) lo lắng nên gặng hỏi. Thế nhưng bé gái chỉ cúi đầu im lặng, sợ sệt. “Lúc tôi hỏi con thì nó chỉ biết khóc, người cứ run lên bần bật. Tôi chỉ cảm nhận có chuyện chẳng lành nhưng không biết nó gặp phải chuyện gì. Thương con nên tôi không muốn ép cháu nói mà định để dần dần tâm sự nhẹ nhàng”, chị H cho biết. Thấy con có biểu hiện lạ, chị Dương Hồng H (SN 1974, mẹ của cháu T) lo lắng nên gặng hỏi. Thế nhưng bé gái chỉ cúi đầu im lặng, sợ sệt. “Lúc tôi hỏi con thì nó chỉ biết khóc, người cứ run lên bần bật. Tôi chỉ cảm nhận có chuyện chẳng lành nhưng không biết nó gặp phải chuyện gì. Thương con nên tôi không muốn ép cháu nói mà định để dần dần tâm sự nhẹ nhàng”, chị H cho biết.

Trong khi cháu bé vẫn không chịu nói thì sự việc lại được làm sáng tỏ bởi một lý do khác. Nguyên nhân là do trước đây người anh họ của T có một chiếc điện thoại di động bị hỏng. Chiếc điện thoại không còn nghe gọi được nữa lại thấy đứa em thích thú nên người anh này cho cô bé lấy làm đồ chơi. Từ ngày có chiếc điện thoại lúc nào bé gái cũng giữ kè kè bên mình không cho ai động vào.

Chiều ngày 8/4 vừa qua, người anh họ của bé T đi làm về sớm, trong lúc rảnh rỗi anh lấy chiếc điện thoại ra xem. Tò mò vào thư mục trong điện thoại, người anh tá hỏa khi nghe thử đoạn ghi âm trong máy thì có những lời lẽ hù dọa, khống chế đòi hiếp dâm.

Sau vài phút sững người, người anh họ cẩn thận nghe đi nghe lại đoạn ghi âm. Tiếng người, một già một trẻ con trong đó khiến anh nhận ra ngay đó không phải là người xa lạ mà chính là bé T và tên Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1983, quê Bình Định, thường trú ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hàng xóm. Ngay sau đó, người anh thông báo “tin động trời” cho người nhà của bé gái.

“Ngay sau khi nhận được hung tin, tôi liền nghe kỹ lại cuộc hội thoại đó. Nghe xong tôi như muốn ngã quỵ. Biết là có chuyện chẳng lành xảy ra với con nhưng tôi cũng không thể ngờ được rằng đứa con gái bé bỏng mới 10 tuổi đầu lại bị người ta hãm hại tàn ác như vậy”, chị H buồn rầu kể lại.

Sau khi định thần, chị H liền đi trình báo với cơ quan công an. Đến 19h30 ngày 8/4, lực lượng Công an xã Phước Thiền mời Hậu lên cơ quan công an lấy lời khai làm rõ sự việc. Lúc đầu, tên Hậu “chối bay chối biến” khẳng định mình không bao giờ làm cái việc đồi bại mất nhân tính như vậy. Chỉ đến khi cho Hậu nghe lại đoạn ghi âm và thì hắn mới “há hốc mồm” và cúi đầu nhận tội.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng gần 14h chiều ngày 6/4. Lúc này, cháu T đang ở nhà một mình để trông người anh trai bị bệnh. Bản tính ham vui nên sau khi làm xong công việc, cô bé chạy sang dãy nhà trọ gần kề chơi. Vừa sang đến nơi, em bất ngờ bị tên Hậu kéo vào phòng rồi giở trò đồi bại.

Gương mặt vẫn còn thất thần, sợ sệt nên phải được ba mẹ động viên một hồi, T mới mạnh dạn kể lại: “Lúc chú Hậu kéo con vào phòng làm con sợ hãi. Gương mặt chú ấy lúc đó dữ tợn lắm, không những thế chú ấy còn đe dọa cấm con không được kêu la nên con cũng sợ chẳng dám kêu. Rồi chú ấy đẩy con ngã xuống sàn, sờ soạng khắp người... Chú ấy làm con đau quá, con khóc thét lên nhưng mọi người trong xóm cũng không ai nghe thấy”.

Sau khi đã thỏa mãn dục vọng của mình, Hậu mới chịu thả bé gái về. Trước khi mở cửa cho em về, gã đồi bại còn dọa, nếu T mà nói ra chuyện này thì hắn sẽ đánh chết. Chính vì thế, những ngày sau đó dù cha mẹ gặng hỏi nhưng bé T vẫn không dám kể lại sự việc xảy ra với mình.

Sau khi Hậu bị bắt giữ, được sự động viên của gia đình, bé gái còn cho biết, tên Hậu giở trò đồi bại với em không chỉ có một lần, mà lần bị phát hiện là lần thứ 3. Hậu thường giở trò vào lúc người hắn nồng nặc mùi rượu. Bé T không nhớ chính xác thời gian, mà chỉ nhớ rằng hai lần đầu xảy ra trước Tết Nguyên đán 2014.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan điều tra công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hậu về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

“Có thể trong lúc chơi đùa mang theo chiếc điện thoại bên mình, bé T đã vô tình nhấn nút ghi âm. Thế là chính chiếc điện thoại hỏng nhưng lại thành vật hữu dụng tố cáo hành vi bỉ ổi của Hậu”, người anh họ chia sẻ.



Nói về Hậu, ông Tân (Tổ trưởng tổ dân phố) cho biết: “Hậu chuyển về sống ở xóm trọ này đã hơn 2 năm. Hắn là người đam mê rượu chè, cờ bạc, tuy lớn tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Lại thêm Hậu thường xuyên uống rượu. Chính ma men dẫn lối đã khiến thú tính trong con người hắn trỗi dậy. Hậu đã không buông tha cho cô bé đáng tuổi con mình. Thường ngày, Hậu tỏ ra là người khá “tốt bụng” hay cười nói thân thiện với hàng xóm láng giềng. Chỉ đến khi hành động hiếp dâm cháu T bị bại lộ thì chiếc mặt nạ của gã mới được gỡ bỏ”.



Sau những ngày xảy ra sự việc, trong căn nhà đơn sơ của gia đình bé T vốn đã vắng bóng tiếng cười đùa hạnh phúc, nay còn ảm đạm hơn. Người mẹ sụt sùi: “Biết con gái không có cái chữ sau này sẽ lại phải sống khổ sở như cha mẹ, thế nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng tôi cùng cũng không biết làm cách nào khác. Bởi lẽ nếu cháu T đi học thì ai ở nhà chăm anh nó. Còn vợ chồng tôi thì phải đi làm chứ không thể ở nhà ôm nhau chết đói được. Giờ cháu T lại xảy ra chuyện này. Từ hôm đó đến giờ suốt ngày, nó cứ ôm chầm lấy mẹ khóc lóc, sợ sệt, khiến tôi cũng đau lòng lắm...”.

(Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi)

Theo phapluatvietnam