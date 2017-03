Chuốc thuốc mê “bạn tình” để cướp

Theo điều tra ban đầu, Anh và anh PMT (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) quen biết với nhau trên mạng Internet. Qua thời gian trò chuyện qua lại, hai bên thân thiết với nhau. Đêm 28-3, Anh và anh T. rủ nhau đi chơi, sau đó cùng nhau thuê phòng ở khách sạn KV (quận 4) để quan hệ đồng giới. Do có chủ ý từ trước, Anh đã mua bốn viên thuốc ngủ pha vào chai nước suối rồi đưa cho anh T. uống. Sau khi uống, anh T. ngủ mê man. Lập tức Anh đã lấy tài sản của anh T. rồi tẩu thoát khỏi khách sạn rạng sáng 29-3.

Khi tỉnh dậy, phát hiện mình bị cướp, anh T. đã báo với nhân viên khách sạn và trình báo cơ quan công an địa phương. Theo anh T., tài sản bị mất gồm: ba ĐTDĐ và một dây chuyền vàng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 4 vào cuộc truy xét, mới đây đã bắt giữ được nghi can Anh. Bước đầu Anh đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TUYẾT KHUÊ