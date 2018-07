Công an kể về 2 cha con dàn cảnh trộm cắp

Theo Công an quận Gò Vấp, sau khi tiếp nhận thông tin việc dàn cảnh trộm cắp tại nhiều cửa hàng, trinh sát đã vào cuộc điều tra và nghi can nhanh chóng được làm sáng tỏ là Lê Nguyên Sơn. Trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp sau đó phối hợp với Công an xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) kiểm tra hành chính căn phòng trọ nơi Sơn sinh sống. Từ đó mọi việc sáng tỏ. Các cán bộ tiếp xúc với Sơn cho biết người này hiền lành, khai báo thành khẩn. Khi thấy cuốn luật hình sự 2015 thì mượn để đọc tìm hiểu về tội danh mà mình phạm phải.