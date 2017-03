Công an TP.HCM cảnh báo bẫy ‘mê giai thích quà’ trên mạng

Dù phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm nhưng tội phạm có yếu tố nước ngoài vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình hội nhập… Trong đó, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng nhắm vào phụ nữ có dấu hiệu tái phát. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin tại cuộc gặp định kỳ với báo chí ngày 5-1 như trên.



Lừa đảo qua mạng đang có dấu hiệu tái diễn. Ảnh Minh họa

Nhận diện loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo phụ nữ, Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng PC46, nói: Nói vui, đây là loại tội phạm “mê giai thích quà”. Bởi đối tượng của kẻ lừa đảo là những phụ nữ đơn thân, nhẹ dạ cả tin.

Thủ đoạn của bọn tội phạm loại này không mới: Sau thời gian tấn công tình cảm qua mạng, gặp một dịp nào đó, kẻ lừa đảo sẽ gửi tiền và quà “ảo”, yêu cầu nạn nhân nộp tiền vào tài khoản để nhận hàng.

“Trong năm qua, PC46 tiếp nhân trên chục lừa đảo dạng này với số tiền theo khai báo của nạn nhân là trên 1,5 tỉ đồng. Khi nạn nhân trình báo thì đã muộn vì tiền trong tài khoản đã bị rút hết nên không bắt được vụ nào”, ông Trường nói.

“Ngoài chuyện cảnh giác với những lợi ích bất thường từ những người quen qua mạng, khi phát hiện việc lừa đảo cần báo ngay cho công an. Hiện công an và ngân hàng phối hợp rất tốt để phong tỏa tài sản của bọn lừa đảo”, ông thông tin.

Ông Trường cũng cho hay ngoài việc lừa đảo rút thăm trúng thưởng; xâm nhập váo các hộp thư điện tử yêu cầu chuyển tiền; giả danh cơ quan nhà nước yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để điều tra… trong năm 2016, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo sẽ tiếp diễn và có nhiều kịch bản khó lường.

Theo Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, năm 2014 khi loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo “nở rộ”, công an đã truy xét và xử lý nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại (do các nhóm người Trung Quốc, Đài Loan gây ra). Gần đây có chuyện người gốc Phi lừa đảo bằng tình, quà. Công an TP.HCM đã tuyên truyền qua nhiều kênh như tuyên truyền qua tin nhắn điện thoại, qua lực lượng cảnh sát khu vực, các kênh báo chí nhưng đang có dấu hiệu tái diễn.

Hiện công an lập ban chuyên trách để đấu tranh với loại tội phạm này.