Công an xác minh clip 'bị ô tô tông để xin đểu’

Trên các trang mạng xã hội gần đây xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông giả vờ va chạm giao thông với ô tô để đòi tiền bồi thường.



Hình ảnh người đàn ông chặn xe hôm 24-7 (ảnh cắt từ camera hành trình)

Ngày 27-7, chị P.B.H. người chia sẻ clip cho hay, chị chính là người đăng tải và cũng là tài xế bị người đàn ông chặn đầu xe để ăn vạ.



Theo chị H. chiều 24-7 khi chị đang lái xe theo hướng Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch, thì bất ngờ bị người đàn ông áp sát sau đó đập kính xe và yêu cầu hạ kính xuống nói chuyện. Ngay sau đó, người đàn ông lạ mặt đã thò tay vào mở luôn cửa phụ lên xe và ngồi, yêu cầu tài xế tạt vào lề đường để nói chuyện.

“Tôi bảo quay xe lại chỗ tai nạn xem cụ thể thế nào, vì chỗ đó có chốt công an. Tuy nhiên, trên đường quay lại, người đàn ông này bảo thôi không cần quay lại và đòi giải quyết đền tiền luôn. Thấy thái độ cương quyết của tôi, người này vội mở cửa nhảy xuống. Rồi tôi đi ra ngã tư gặp công an trình bày, chưa kịp nói thì họ đã biết và nói tôi bị người đàn ông lừa…".



Hình ảnh người đàn ông 'xin đểu' tại đường Láng.

Ngày 27-7, lãnh đạo Công an phường Trung Tự (Đống Đa – Hà Nội) cho báo chí hay: khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, ngay trong đêm phía công an phường đã cử cán bộ xuống địa bàn để rà soát. Công an phường đang cố gắng liên hệ với chị H, mời đến trụ sở để cung cấp thông tin.

Một đoạn clip tương tự khác cũng vừa được tài khoản có tên ‘Khai Nguyen’ đăng tải. Trong đoạn clip, hình ảnh một người đàn ông cũng có hành vi ăn vạ vì cho rằng bị xe ô tô va chạm ở trên đường Láng. Theo như nội dung đoạn clip đăng tải, người đàn ông chấp nhận giá đền bù 500.000 đồng và lớn giọng đòi trả đủ thì mới cho đi.

Theo một nguồn tin cho hay, chiều ngày 27-7, lực lượng chức năng đã bắt được người đàn ông nghi vẫn có liên quan đến sự việc. Người này đã thừa nhận gây ra nhiều vụ việc tương tự.



Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.