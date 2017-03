Cùng "yêu" gái 14 tuổi, hai thanh niên bị bắt

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 8-8, ông VTT (ở trọ khu nhà không số, phường Trường Thạnh) đang làm phụ hồ tại một công trình gần nhà do có việc nên quay về phòng trọ. Tại đây, ông T. điếng người khi bắt quả tang Sơn và Pha đang quan hệ tình dục với con gái của ông là VHC (14 tuổi).

Ông T. đã khóa trái cửa nhốt Sơn, Pha trong phòng rồi dắt con gái đến công an phường trình báo vụ việc.

Tại trụ sở công an, Sơn, Pha khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do cùng quê và sống chung dãy phòng trọ, cả hai biết ông T. đi làm chỉ có em C. ở nhà một mình nên rủ nhau sang dụ dỗ em C.

Ban đầu, em C. từ chối, dùng tay chân đẩy Sơn ra nhưng sau đó đồng ý cho Sơn “yêu” đến hai lần. Một lúc sau, Pha đi vào thì được nằm kế bên sờ mó thân thể của C. Nghi can Sơn thừa nhận trước đó đã từng quan hệ tình dục với C. ngay tại phòng trọ ông T.

