Cựu cục trưởng C50 ngăn xác minh đường dây đánh bạc

Rửa tiền bằng bất động sản, BOT Công an xác định Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương 1.655 tỉ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỉ đồng. Số tiền thu lợi Dương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC hơn 575 tỉ đồng, sau đó góp vào dự án BOT Bắc Giang-Lạng Sơn gần 330 tỉ đồng, gửi 150 tỉ đồng tiết kiệm, mua hai tầng (tầng năm và sáu) tòa nhà ICON4 61 tỉ đồng. Số còn lại Dương khai đã chi tiêu cá nhân hết. CQĐT khẳng định Dương vẫn che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình. Còn Phan Sào Nam gửi tiết kiệm; góp vốn vào một số công ty; gửi người quen giữ tiền mặt, USD, vàng trị giá gần 300 tỉ đồng, mua 13 căn hộ hơn 120 tỉ đồng và gửi tại ngân hàng Bank of Singapore 3,5 triệu USD. Nam cũng khai chuyển cho các bị can đang trốn truy nã cất giữ vàng, USD trị giá 680 tỉ đồng. Dương cũng khai từng cho các bị can Nguyễn Thanh Hóa 22 tỉ đồng, Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Ngoài ra, Dương khai cho ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 57.000 USD, tặng rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng, nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng. Cả hai ông Vĩnh và Hóa không thừa nhận việc cho tiền trên.