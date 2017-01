'Đại bàng' đánh chết can phạm trong buồng giam

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Lê Trọng Sang (42 tuổi), một giang hồ “số má” từ nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra làm rõ về hành vi đánh chết một bạn tù cùng buồng giam.

Trước đó vào sáng 4-1, cán bộ nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết làm thủ tục điểm danh tại các buồng giam thì phát hiện anh Phạm Minh Thế (21 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) đã tử vong với nhiều vết bầm trên cơ thể.



Nạn nhân bị đánh tử vong đã được đưa về nhà lo hậu sự.



Được biết Thế bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an TP Phan Thiết bắt tạm giam ngày 24-11-2016 và ở chung buồng giam với ba can phạm khác.

Trong ba phạm nhân giam cùng có phạm nhân Sang phạm tội chống người thi hành công vụ, một giang hồ có “số má” và được coi là đại ca của buồng giam.





Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra và triệu tập các phạm nhân lấy lời khai, bước đầu Sang khai nhận là người đánh Thế dẫn đến tử vong.

Được biết trước đó Sang có ít nhất bốn tiền án, đi tù nhiều hơn ở nhà, từng phạm các tội trộm cắp, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán ma túy.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra làm rõ. Hiện gia đình đã đưa thi thể anh Thế về nhà lo hậu sự.