Đòi tiền 'hoa hồng' không được, nổ súng tại buổi đấu giá đất

Ngày 19-3, cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết ba đối tượng Hoàng Khắc Vinh (46 tuổi), Nguyễn Phi Long (28 tuổi) và Nguyễn Duy Thông (24 tuổi, cùng trú TP Vinh, Nghệ An) đã đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và giao nộp khẩu súng RG88 cùng viên đạn.



Đối tượng Vinh tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 5-3, UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức đấu giá đất ở địa bàn phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai). Lúc đấu giá tại phường Quỳnh Thiện, có nhiều người đến tham gia. Sau khi đấu giá, một nhóm đối tượng gặp những người đấu trúng giá đất và đòi tiền "hoa hồng". Những người đấu giá trúng không đưa tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Bất ngờ một người đàn ông rút súng ra bắn chỉ thiên ba phát.

Sau khi nổ súng, nhóm người này lên ô tô con chạy hướng ra quốc lộ 1A về TP Vinh.

Ngay sau đó, cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường thu giữ hai vỏ đạn và khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm nổ súng. Khi biết không thể thoát, Vinh, Long và Thông đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.