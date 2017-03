Dùng clip 'nóng' tống tình, tiền bạn gái mới quen trên Zalo

Trước đó, đêm 25-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo của một cô gái trẻ tên ND (tạm trú Bình Dương) cầu cứu vì bị bạn trai dùng clip sex uy hiếp đòi tiền và phải đi khách sạn “vui vẻ” nếu không sẽ tung clip lên mạng. Theo cô gái, mới quen người thanh niên trên mạng Zalo và có lần vào khách sạn “tâm sự”. Khi D. không để ý thì bị người bạn trai cài đặt máy quay trộm.



Nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" khống chế bắt giữ giao cho cơ quan công an điều tra, xử lý.



Để có những chứng cứ, anh Hải đã dặn nạn nhân ghi âm, lưu lại tin nhắn mà gã bạn trai gọi đến, nhắn tin với mục đích tống tiền và tình.



Đến sáng 26-6, cô gái đến quán cà phê ở phường Phú Hòa gặp “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội Nguyễn Trung Trực, Phan Ngọc Dương Tài, Võ Thanh Quốc và Nguyễn Công Nguyên để bàn kế hoạch bắt nghi can tống tình-tiền. Lúc này nghi can tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin cho D. để hẹn qua nhiều địa điểm để nhận tiền. Tuy nhiên, sau đó nghi can không đồng ý nhận tiền ngoài đường, đổi ý đòi vào khách sạn.

Cô gái không đồng ý, nghi can hẹn vào chỗ vắng người, KDC Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) để nhận tiền. Khi nghi can vừa nhận số tiền 2,8 triệu đồng của cô gái và bỏ chạy thì các hiệp sĩ truy đuổi và bắt kịp, khống chế bàn giao Công an phường Chánh Nghĩa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai Lý Vinh Phúc (20 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một). Phúc khai nhận quay clip “nóng” để có “bảo bối” nhằm mục đích đe dọa tống tiền và đòi đi khách sạn với nạn nhân.