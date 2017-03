Giả danh lãnh đạo công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà xe

Nguyễn Đăng Lộc (trái) và Nguyễn Hữu Phúc (phải) cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CTV



Trước đó, đêm 27-11, tại bến xe Vinh (TP Vinh, Nghệ An), lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Phúc đang chiếm đoạt 4 triệu đồng của nhà xe Đức Hường, chạy tuyến Vinh-Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An). Từ lời khai của Hường, Cảnh sát cơ động phối hợp Công an TP Vinh bắt khẩn cấp Phúc rồi bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can.

Phúc và Lộc cùng một nhóm đối tượng “siêng ăn nhác làm” thường tụ tập ở khách sạn, nhà nghỉ, sử dụng ma túy. Để có tiền ăn chơi, Lộc nghĩ ra chiêu gọi điện cho nhà xe Đức Hường (chạy tuyến TP Vinh-thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) và các nhà xe tự xưng là lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn “hỏi nhà xe hôm nay có chạy lên huyện Kỳ Sơn không”. Nhà xe Đức Hường trả lời thì, Lộc tiếp tục giả danh lãnh đạo công an huyện nói “có nhờ người ở TP Vinh mua cho chiếc điện thoại cảm ứng gửi nhờ nhà xe đưa lên. Nhà xe cho mượn 5 triệu đồng đưa cho người ra gửi điện thoại đó rồi khi xe lên đến huyện Kỳ Sơn mình lấy điện thoại và trả tiền luôn”. Lộc lấy chiếc vỏ điện thoại bỏ vào hộp gói cẩn thận bảo Phúc ra bến xe gặp nhà xe Đức Hường gửi và nhận tiền. Khi Phúc đang nhận tiền lừa đảo thì bị cảnh sát cơ động bắt quả tang. Trước lúc bị bắt giữ, cũng với chiêu trên, Lộc và Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt được của nhà xe Lương Tịnh (chạy tuyến Vinh-thị trấn Mường Xén) 2,7 triệu đồng.

Lộc và Phúc khai bằng chiêu giả danh lãnh đạo công an các huyện miền núi, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nhà xe.

Được biết, Lộc đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản, bị xử 36 tháng tù giam, ra tù tháng 9-2013 rồi tiếp tục tụ tập, ăn chơi, sử dụng ma túy đá.