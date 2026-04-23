Cần Thơ: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 23-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, ngày 15-4-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an và công an các tỉnh lân cận tổ chức đấu tranh thành công ba chuyên án.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào địa bàn TP Cần Thơ với số lượng lớn; bắt và tạm giữ 38 đối tượng; thu giữ trên 38 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, gần 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phá án.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá, thời gian qua Công an TP Cần Thơ nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.
Theo Chủ tịch UBND TP, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; dũng cảm, mưu trí, khôn khéo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Kết quả đạt được góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, phục vụ xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Công an TP tiếp tục khen thưởng, đề xuất khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhân rộng tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 9 tập thể, 25 cá nhân và thưởng đột xuất 4 tập thể có thành tích trong công tác đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy.