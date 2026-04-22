Xe khách 'nằm lì' trước nhà dân đã di chuyển đến nơi khác 22/04/2026 17:09

(PLO)- Xe khách “nằm lì” trước nhà dân suốt bảy tháng liền ở Đắk Lắk đã được tài xế đưa đi nơi khác.

Ngày 22-4, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã yêu cầu tài xế đưa xe khách “nằm lì” trước nhà dân nhiều tháng liền đến nơi đậu đỗ đúng quy định.

Xe khách đã được đưa đi nơi khác. Ảnh: T.D

Theo công an, qua xác minh, xe khách 47H-063… đã được bán qua nhiều chủ. Vì vậy, công an đã liên hệ, yêu cầu tài xế từng lái xe khách này đến đỗ trước nhà dân đưa xe đến nơi khác, đảm bảo trật tự đô thị. Sau khi được yêu cầu, tài xế đã đưa xe khách đi nơi khác.

Như PLO đã thông tin, từ tháng 9-2025 đến nay, xe khách nói trên đã đỗ trước số nhà 168 và 170 đường Nguyễn Tri Phương (phường Buôn Ma Thuột).

Thời điểm xe khách đỗ trước nhà dân. Ảnh: N.D

Việc xe khách đỗ nhiều tháng liền gây bất tiện cho chủ nhà, ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực. Người dân và chủ nhà đã tìm đến phòng trọ của tài xế nói chuyện, yêu cầu đưa xe đến nơi khác nhưng không được chấp nhận.