Phát hiện thi thể bé gái 14 tuổi dưới hồ sinh thái khu dân cư 23/04/2026 10:37

(PLO)- Nạn nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, thường đi lang thang, nhặt ve chai.

Sáng 23-4, lực lượng chức năng phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, đã phong tỏa một phần khu vực hồ sinh thái khu dân cư 577 để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện một thi thể dưới hồ.

Vị trí phát hiện thi thể bé gái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một bé gái dưới hồ nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, tổ chức đưa thi thể lên bờ.

Danh tính nạn nhân được xác định là NQC (14 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng). Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Người dân địa phương cho biết nạn nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, thường đi lang thang, nhặt ve chai.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.