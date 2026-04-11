Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích dưới chân cầu Phú Mỹ 11/04/2026 10:18

(PLO)- Sau năm ngày mất liên lạc, gia đình đã tìm thấy thi thể nam sinh viên THTS tại khu vực dạ cầu Phú Mỹ thuộc phường Cát Lái, TP.HCM.

Liên quan vụ nam sinh THTS (21 tuổi, quê Vĩnh Long) mất liên lạc sau khi bỏ lại xe máy gần cầu Phú Mỹ ở TP.HCM, ngày 11-4, gia đình cho biết đã tìm thấy thi thể của em này.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 10-4, trong quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể S tại bụi cây ở dạ cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái). Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi làm việc với Cơ quan CSĐT và các đơn vị chức năng, gia đình đã hoàn tất thủ tục để đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Trước đó, S là sinh viên năm ba của một trường đại học tại TP.HCM. Nam sinh này sinh sống tại một khu nhà trọ trên địa bàn quận 10 (cũ). Sáng 5-4, S điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ nhưng sau đó không trở về, điện thoại mất liên lạc.

Đến khoảng 9 giờ ngày 5-4, cơ quan chức năng phát hiện xe máy và ba lô của nam sinh tại khu vực chân cầu Phú Mỹ. Nghi có chuyện bất thường, anh Tôn Huỳnh Long (24 tuổi, anh trai của S) cùng người thân đã trình báo công an, đồng thời chia nhau tìm kiếm khắp các khu vực lân cận và đăng tải thông tin nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Theo gia đình, S vốn là sinh viên hiền lành, đang theo học năm ba. Sự việc này là cú sốc lớn đối với người thân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.