Tìm thấy thi thể người đàn ông để lại ô tô rồi nhảy xuống hồ thủy lợi tự tử 15/04/2026 11:10

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại ô tô rồi nhảy xuống hồ thủy lợi tự tử.

Ngày 15-4, một lãnh đạo UBND xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bỏ lại ô tô rồi nhảy xuống hồ thủy lợi Krông Búk Hạ tự tử.

Ô tô tại khu vực liên quan vụ việc. Ảnh: N.D

Nạn nhân được xác định là anh PQD (28 tuổi, ngụ xã Ea Phê).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện ô tô mang 47A-405.91 đỗ trên thân đập của hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, một người đàn ông rời khỏi ô tô, nhảy xuống hồ.

Người dân đã hô hoán để nhờ người xung quanh ứng cứu và báo tin cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định người nhảy xuống hồ thủy lợi là anh PQD.

Đến khoảng 10 giờ 20 ngày 15-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.