Người đàn ông kiệt sức, không nói chuyện được sau khi ra biển câu cá 14/04/2026 14:06

(PLO)- Người đàn ông 68 tuổi ở Đắk Lắk lái ghe ra biển câu cá và mất tích; người này được tìm thấy khi đã kiệt sức, không nói chuyện được.

Ngày 14-4, thông tin từ UBND phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết người đàn ông mất tích khi ra biển câu cá đã được tìm thấy, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc ghe của ông H trôi dạt trên biển. Ảnh: N.D

Trước đó, vào sáng 13-4, ông TH (68 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa) một mình lái ghe ra biển Tuy Hòa, cách bờ khoảng 2 hải lý để câu cá.

Tối cùng ngày, không thấy ông H trở về như thường lệ, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 7 giờ 50 ngày 14-4, ngư dân Phan Văn Tâm (34 tuổi) đang đánh bắt cá trên biển thì phát hiện chiếc ghe của ông H trôi dạt gần khu vực tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa.

Lại gần kiểm tra, anh Tâm phát hiện ông H nằm trên ghe trong tình trạng kiệt sức, tay chân cử động yếu và không thể nói chuyện. Ngay lập tức, anh Tâm hô hoán các tàu thuyền gần đó đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo đại diện bệnh viện, ông Hiền nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nghi do kiệt sức. Hiện các bác sĩ đang tích cực theo dõi diến tiến sức khỏe và điều trị cho ông H.