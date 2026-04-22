Tạm giữ hình sự thanh niên đấm người tử vong 22/04/2026 17:43

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn, một thanh niên ở Gia Lai dùng tay đấm vào mặt khiến người đàn ông ngã xuống nền nhà tử vong.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Dương Quang Trung (27 tuổi, ngụ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra liên quan vụ án xảy ra trên địa bàn xã Phú Thiện khiến một người tử vong.

Dương Quang Trung. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, tối 20-4, Dương Quang Trung cùng nhóm thanh niên đến nhà ông NVH (ngụ tổ dân phố 3, xã Phú Thiện) ngồi chơi uống nước.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Trung xảy ra mâu thuẫn với ông VTT (42 tuổi, ngụ xã Phú Thiện). Lúc này, Trung dùng tay đấm vào mặt ông VTT khiến người này ngã ngửa, đập đầu xuống nền nhà lát gạch men.

Ngay sau đó, ông VTT được đưa đến Trung tâm y tế Phú Thiện cấp cứu, rồi được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai điều trị. Đến tối 21-4, ông VTT tử vong khi được chuyển viện, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn.

Được biết, Dương Quang Trung vừa chấp hành án tù về tội giết người, ra tù vào cuối năm 2025.