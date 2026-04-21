Bị đánh, thanh niên lấy dao đâm người khác tử vong 21/04/2026 09:35

(PLO)- Trong lúc ngồi nhậu, giữa nam thanh niên và nạn nhân phát sinh mâu thuẫn. Bực tức vì bị nạn nhân đánh, nam thanh niên dùng dao đâm người này dẫn đến tử vong.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi, ngụ làng Tu, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 19-4, Long cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu ở khu vực đập tràn làng Tu, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai. Tại đây, Long gặp anh HVN (23 tuổi, ngụ thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu) và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Tiếp đó, anh N dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ Long. Bực tức, Long lấy dao gọt trái cây tấn công anh N khiến nạn nhân ngã xuống nước và tử vong.

Sau khi gây án, Long đã đến Công an xã Ia Lâu đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.